النزاهة تضبط مخالفاتٍ بعقد استثمار أرضٍ بقيمة ملياري دينار في كركوك

2019/06/10 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، عن تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لأحد المُتَّهمين؛ لمخالفته بنود العقد المُبرم مع مُديريَّة بلديَّة كركوك.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكات المكتب تمكَّنت من ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود؛ لقيامه بمخالفة شروط العقد المُبرم بينه وبين مديريَّة […]

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