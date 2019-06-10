2019/06/10 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الرئاسات الثلاث، مساء أمس الأحد في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً بحضور رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وتدارس الاجتماع، بحسب بيان رئاسي تلقاهالنعيم نيوز، الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية في البلاد، ومسألة إكمال تشكيل الكابينة الوزارية ومناقشة ما نفذ من البرنامج الحكومي وأهمية انجازه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئاسات الثلاث تؤكد على توحيد الخطاب الرسمي الخارجي النعيم نيوز.

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