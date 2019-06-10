الحلبوسي :امام رئيس اقليم كردستان مهمة مواصلة الحوار مع بغداد لانجاز العالق من الملفات

2019/06/10 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان انتخاب رئيس اقليم كردستان جزء من حالة الديمقراطية في العراق .وقال في كلمة بحفل اليمين القانوني لرئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني :” ان بارزاني تنتظره مهمة مواصلة الحوار مع بغداد لانجاز العالق من الملفات و الشروع بتصفير جميع المشاكل وسيكون قادرا على انجاز هذه المهمة “.

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