مجلس ذي قار يبدأ قراءة أسئلة استجواب الناصري غيابيا

2019/06/10 | 13:20

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بغداد:سومر نيوز

كشف مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، عن امتناع المحافظ يحيى الناصري عن الحضور في جلسة استجواب هذا اليوم، مش...

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