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بالصور.. حريق للمحاصيل الزراعية بقرية تلول الخام


بالصور.. حريق للمحاصيل الزراعية بقرية تلول الخام
2019/06/10 | 13:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالصور..

حريق للمحاصيل الزراعية بقرية تلول الخام

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