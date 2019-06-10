2019/06/10 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..حريق للمحاصيل الزراعية بقرية تلول الخام

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