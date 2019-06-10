وزير التجارة يعلن انتهاء حملة تسويق محصول الحنطة في تسع محافظات

2019/06/10 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير التجارة محمد العاني، الاثنين، عن انتهاء حملة تسويق محصول الحنطة في تسع محافظات، مشيرة إلى أنه سيتم رفض أي كمية (مهربة أو مدورة وغير أصولية) وسيتعرض للعقوبات من يقوم بذلك.وقال العاني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “إلحاقا بإعلاننا في (10 نيسان 2019) ببدء الموسم التسويقي لعام 2019 الخاص باستلام […]

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