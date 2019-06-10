2019/06/10 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة المصرية مها أبو عوف، مستجدات الحالة الصحية لشقيقها النجم المخضرم عزت أبو عوف، قائلة إن “وضعه حرج جدا”، داعية كل محبيه إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.وقالت مها أبو عوف في تصريحات خاصة لموقع “اليوم السابع”، إن حالة شقيقها حرجة جدا، مضيفة: “ما زال يرقد داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة”.وأضافت أن الأطباء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عزت أبو عوف في وضع حرج وشقيقته تخرج عن صمتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزت أبو عوف في وضع حرج وشقيقته تخرج عن صمتها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عزت أبو عوف في وضع حرج وشقيقته تخرج عن صمتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).