جمارك مطار البصرة تضبط ثلاثة اجهزة لاسلكية cisco بحوزة مسافر اجنبي

2019/06/10 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، إن" جمرك مطار البصرة الدولي تمكن من ضبط ثلاثة اجهزة لاسلكية cisco بحوزة مسافر اجنبي بدون موافقات رسمية".واوضح، ان" المسافر الاجنبي "خالف بذلك ضوابط وتعليمات الاستيراد المتبعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للتعليمات والضوابط النافذة".انتهى..م.ر

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