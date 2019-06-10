أسامة النجيفي: يجب وجود موقف شعبي رافض وحراك سياسي ناضج لنينوى لتجاوز المأساة

2019/06/10 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي، على الذكرى الخامسة لسقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال النجيفي في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه بعد مضي خمس سنوات على سقوط الموصل، وتكشفت أسبابها ونتائجها الكارثية، ولا زال المجرمين الذين خططوا لها نافذين في الدولة ولم يحاسبوا على جريمتهم، ولا زالت الموصل يطويها الإهمال واستمرار الظلم والاستهتار بمكانتها وثوابتها.

وأكد النجيفي، ضرورة وجود موقف شعبي رافض وحراك سياسي ناضج لأهلها لتجاوز المأساة.

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