2019/06/10 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم، الاثنين، من ان التطورات الأمنية الأخيرة كركوك وديالى وحزام بغداد، خطر يهدد الجميع، ويداهم امننا الوطني، داعيا إلى ضرورة معالجة فورية له.وقال الحكيم في كلمة القاها عقب اداء رئيس اقليم كردستان نجيرفان البارزاني اليمين القانونية وتابعته /المعلومة/، إن “الإرهاب وداعش واخواته يعتاشون على بيئة الخلاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: التطورات الأمنية الأخيرة خطر يهدد الجميع ويتطلب معالجة فورية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: التطورات الأمنية الأخيرة خطر يهدد الجميع ويتطلب معالجة فورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).