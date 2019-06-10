ملف الكهرباء أبرز الأعمال… وفد وزاري كبير إلى الانبار

2019/06/10 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق مع ارتفاع #درجات_الحرارة وعبورها #نصف #درجة_الغليان، في كثير من المحافظات العراقية، تزداد مشاكل #الطاقة_الكهربائية التي باتت ساعات القطع على أحياء مدن #الأنبار، تصل إلى أكثر من […]

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