2019/06/10 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e4YFBnPGFNg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني كرئيسا للاقليم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني كرئيسا للاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).