شرطة ديالى: الوضع الأمني في ناحية أبو صيدا مبالغ فيه

2019/06/10 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أكدت قيادة شرطة محافظة ديالى، استقرار الأوضاع الأمنية في ناحية أبو صيدا بعد إرسال تعزيزات أمنية، مشيرة إلى إن الحديث عن تدهور

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