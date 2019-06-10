صور.. عامل نظافة يعثر على نصف مليون ويعيده لصاحبه في كربلاء

2019/06/10 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

أعلنت مديرية بلدية الحسينية التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن عثور عامل نظافة على مبلغ نصف مليون دينار عراقي وأعاده لصاحبهِ من

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