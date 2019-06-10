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الأثنين 10 يونيو 2019 | 01:35 مساءً | عدد القراءات : 14

وفد وزاري يتعرض لحادث سير في المثنى ووقوع إصابات

بغداد/...تعرض وفد وزاري كان متوجهاً لمحافظة ذي قار في مهمة رسمية قد تعرض لحادث سير على الطريق السريع اليوم الأثنين ضمن الحدود الأدارية لمحافظة المثنى وكان لتواجد الإسعاف الفوري التابع لصحة المثنى الدور الفعال بإخلاء الجرحى والمصابين لمستشفى الرميثة العام.

وذكر بيان لاعلام صحة المثنى تلقته "عين العراق نيوز" ، ان "مدير عام صحة المثنى الدكتور أحمد مطر مهدي حضر وعلى الفور للمستشفى للأطمئنان على المصابين والذين كان عددهم خمسة أشخاص موصياً بتقديم العلاجات اللازمة وبالسرعة الممكنة".

وأشار البيان الى انه "وبعد إجراء الفحوصات الضرورية وتلقي العلاج كانت حالة أربعة منهم مطمئنة وحالة شخص واحد تم تحويلها لمستشفى الحسين التعليمي بعد تعرضه لضربة في الظهر استوجبت استكمال العلاج في المستشفى المذكور وقد نُقل على الفور في سيارات الإسعاف لتلقي العلاج".

من جانبه شكر مهدي رجال الإسعاف الفوري وملاكات مستشفى الرميثة لأداء واجبهم الأنساني على اكمل وجه وسرعة استجابتهم.



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