المراكز التسويقية تباشر بتسلم اولى كميات الحنطة المحلية من الفلاحين والمزارعين

2019/06/10 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت المراكز التسويقية التابعة للشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة نينوى باستلام اولى كميات الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين لموسم تسويق ٢٠١٩.وقال مدير عام الشركة نعيم محسن جبر ان” المراكز التسويقية في نينوى فتحت ابوابها امام الفلاحين والمسوقين لاستقبال الحنطة المحلية لهذا الموسم “.واضاف ان” المراكز التسويقية في نينوى انهت الاستعدادات والاجراءات ليكون […]

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