2019/06/10 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية مدينة الكوت مركز محافظة واسط صباح اليوم الاثنين.وقال مصدر ، ان “اهالي المدينة اصابهم الذعر بعد ان شعروا بهزة ارضية في الساعة الثانية صباحا تقريبا”.ولم تصدر الجهات المختصة في المحافظة لحد الان اي بيان عن هذه الهزة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة ارضية تضرب مدينة الكوت في واسط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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