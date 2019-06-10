2019/06/10 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن منع سير عجلات الحمل باتجاه “سيطرة جكور” جسر ديالى القديم طريق بغداد – ديالى جنوبي العاصمة ولمدة 30 يوماً.وذكر بيان للقيادة وتلقته وكالة صدى، ان ” عمليات بغداد قررت منـــع حــــركة عجلات الحمل باتجاه “سيطرة جكور” (جسر ديالى القديم) طريق بغداد – ديالى اعتباراً من يوم الاحد الموافق 16

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد:منع سير عجلات الحمل على طريق ديالى القديم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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