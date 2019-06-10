الغانمي: تعيين 100 شخص من اهالي قريتي كرمة وخنازير في ديالى

2019/06/10 | 13:52

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بغداد:سومر نيوز

اعلن رئيس اركان الجيش غانم الغانمي، الاثنين، انه سيتم تعيين 100 شخص من اهالي قريتي ابو كرمة وابو خنازير...

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