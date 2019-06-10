صالح اشاد بجهود الحشد الشعبي بدحر داعش

2019/06/10 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/بغداد

اشاد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، بجهود قوات الحشد الشعبي في تحقيق النصر على عصابات “ داعش” الإجرامي، داعيا الجميع الى التنسيق مع رئيس كردستان الجديد نجيرفان البارزاني.

وقال صالح في كلمة القاها عقب اداء رئيس كردستان نجيرفان البارزاني اليمين القانونية في برلمان الاقليم واطلعت عليه "الاتجاه برس" إن “النصر على داعش تحقق بفضل تآزر القوات الأمنية من الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة”، داعيا الى “المحافظة على النصر الذي تحقق”.

وأضاف صالح، أنه “يجب علينا جميعاً التعاون والتنسيق مع البارزاني وحكومة كردستان الجديدة”، معربا عن أمله بأن “تكون هذه المناسبة بداية لعهد جديد من الاستقرار والإعمار”.

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