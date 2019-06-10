2019/06/10 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، أن الدولة التي تشرع بالحرب معنا لن تكون هي التي تنهيها، فيما تساءل عن الدول التي زودت رئيس النظام السابق صدام حسين بالسلاح ومن دعم “ داعش”.وقال ظريف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني في طهران وتابعته /المعلومة/، إن “لنا مع اوروبا والمانيا هدفا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف لنظيره الالماني: هل نحن من زوّد صدام بالسلاح؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف لنظيره الالماني: هل نحن من زوّد صدام بالسلاح؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).