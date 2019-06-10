2019/06/10 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظريف: من سيبدأ الحرب علينا لن يكون هو من سينهيها

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنّ التوتر الجديد في

منطقتنا هو نتيجة "الحرب الاقتصادية التي أعلنها ترامب على

إيران".ظريف أوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس اليوم

الإثنين في طهران، أنّه "لم ولن نكون البادئين بأيّ حرب ولكن من سيبدأ

الحرب علينا لن يكون هو من سينهيها". وأشار ظريف إلى أنّ هناك أهداف مشتركة بين إيران وألمانيا وأوروبا،

وهي "الحفاظ على الإتفاق النووي وخفض التوتر في المنطقة". من جهته اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أنّ "لا أحد في

المنطقة يريد إثارة التوتر، وهذه هي رسالة الدول التي زرتها أخيراً

الى إيران". ماس شدد على أنّ موقف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا هو "الحفاظ على

الاتفاق النووي"، مبرزاً أنّ "إيران تريد الحصول على حقوقها من خلال

خطة العمل المشترك". وتحدث وزير الخارجية الألماني عن أنّ "الاتحاد الأوروبي يسعى لتفعيل

القناة المالية مع طهران لتتمكن الشركات الاوروبية من البقاء في

إيران"، وأضاف: "على بعض دول المنطقة أن يجروا محادثات فيما بينهم

والتوصل إلى حلول لإزالة التوتر".في سياق آخر، رأى ظريف أنّ "احتلال اسرائيل لفلسطين وللجولان تؤيده

الولايات المتحدة وهذه مشكلة كبيرة"، مشيراً إلى أنّ "الولايات

المتحدة تسعى من خلال صفقة القرن لسحق حقوق الشعب الفلسطيني وهذا يهدد

أمن المنطقة". وتساءل ظريف: "هل إيران من يقصف المدنيين في اليمن وهل هي من يزرع

الفتن في ليبيا والسودان؟". يذكر أنّ وزير الخارجية الألماني وصل إلى طهران صباح اليوم الاثنين في

زيارة تستغرق يوماً واحداً، ومن المقرر أن یلتقي الرئيس حسن روحاني

لإجراء محادثات تتمحور حول كيفية الحفاظ على الإتفاق النووي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: من سيبدأ الحرب علينا لن يكون هو من سينهيها) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: من سيبدأ الحرب علينا لن يكون هو من سينهيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).