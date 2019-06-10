2019/06/10 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضحايا بإخماد الحرائق الكبيرة التي نشبت بالمحاصيل الزراعية جنوب تلعفر

الاثنين

10

حزيران

2019 :

01:20 pm

36

توفي ثلاثة مواطنين وأصيب 6 أخرون بجروح أثنان منهم بحالة حرجة جدا في

قرية الحمرة التابعة لقضاء تلعفر أثناء إخماد الحرائق الذي نشبت

بحاصليهم الزراعية

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضحايا بإخماد الحرائق الكبيرة التي نشبت بالمحاصيل الزراعية جنوب تلعفر) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضحايا بإخماد الحرائق الكبيرة التي نشبت بالمحاصيل الزراعية جنوب تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).