صالح: نتوسم في بارزاني تعزيز التعاون بين أربيل وبغداد

2019/06/10 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل / خطوة برس أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين ثقته بقدرة رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني على تعزيز التعاون بين أربيل وبغداد بما يملكه من خبرة وعلاقات دبلوماسية، واصفاً مراسم تنصيب رئيس الإقليم بـ “المناسبة التاريخية المهمة”.وقال برهم صالح في كلمته خلال حضور مراسيم أداء نيجيرفان البارزاني اليمين القانونية بقاعة سعد عبدالله

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