2019/06/10 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن إلقاء القبض على متهمين بالسرقة وتعاطي المخدرات ‏والخطف بينهم امرأة في العاصمة.‏ وذكرت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات ‏بغداد تمكنت، اليوم، من إلقاء القبض على متهمة بالخطف ومتهمين اخرين بالسرقة وتعاطي ‏المخدرات وإطلاق العيارات النارية”.‏ وأضافت أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‏ القبض على متهمين بالسرقة وتعاطي المخدرات والخطف بينهم امرأة في بغداد وكالة خطوة برس.

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