أمر اللواء 42 في الحشد:القوات الامنية والحشد اسقطا المؤامرة على العراق من خلال تحرير الموصل

2019/06/10 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الجبوري أمر اللواء 42 في الحشد الشعبي ,القوات الامنية والحشد الشعبي اسقطا المؤامرة على العراق من خلال تحرير الموصل .

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