تحقيق سري يكشف عن مخطط إرهابي لحزب الله في بريطانيا

2019/06/10 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية الإثنين إن متطرفين على علاقة بحزب الله المدعوم من إيران، قاموا بتخزين عناصر تدخل في

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