أمر اللواء 42 في الحشد:الفتوى المباركة وتوحيد صفوف العراقيين أدت الى كسر شوكة الإرهاب

2019/06/10 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الجبوري أمر اللواء 42 في الحشد الشعبي: الفتوى المباركة وتوحيد صفوف العراقيين أدت الى كسر شوكة الإرهاب في العراق .

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