عمليات بغداد تمنع سير عجلات الحمل على هذا الجسر اعتبارا من الاحد القادم

2019/06/10 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت قيادة العمليات في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تقرر منـــع حــــركة عجلات الحمل باتجاه سيطرة جكور (جسر ديالى القديم) طريق بغداد – ديالى اعتباراً من يوم الاحد الموافق الـ16 من حزيران الحالي ولمدة ثلاثين يوماً".واضافت ان" ذلك جاء لأغراض تأهيل السيطرة من قبل محافظة بغداد/ قسم الشؤون البلدية"، مشيرة الى ان "الطريق البديل لعجلات الحمل سيكون من خلال سيطرة بوابة الراشدية وسيطرة المعامل". ودعت القيادة "سائقي الشاحنات الى الالتزام بما ورد أعلاه خدمةً للصالح العام". انتهى..م.ر

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