أكراد سورية تسلم فرنسا 12 طفلاً من عائلات تنظيم “داعش”

2019/06/10 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم الاثنين، عن ما يسمى الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، عبد الكريم عمر، قوله في بيان: “سلمنا 12 طفلا يتيما من عائلات داعش لمبعوثي وزارة الخارجية الفرنسية”.وذكرت الوكالة أن أكبر الأطفال عمره 10 أعوام وأن عملية النقل تمت في بلدة عين عيسى يوم الأحد.وأضاف …

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