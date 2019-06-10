2019/06/10 | 13:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مينا الشيخلي تقسم وجهها نصفين.. شاهدي الفرق بين المكياج الصحيح والخاطىء) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Owp3PbK2qFA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مينا الشيخلي تقسم وجهها نصفين.. شاهدي الفرق بين المكياج الصحيح والخاطىء) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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