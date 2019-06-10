بالوثائق.. مجلس ذي قار يوجه 26 سؤالا للناصري خلال جلسة استجوابه غيابيا

2019/06/10 | 14:10

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بغداد اليوم - ذي قار

وجه مجلس محافظة ذي قار، الاثنين (10 حزيران 2019)، 26 سؤالا الى المحافظ يحيى الناصري خلال جلسة استجوابه غيابيا.

وحصلت (بغداد اليوم)، على النص الكاملة لاسئلة الاستجواب التي بلغت 26 سؤالا.

بغداد اليوم - اربيل

دعا رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الإثنين، 10 حزيران، 2019، للعمل مع الحكومة العراقية لايجاد آلية تحسم النقاط الخلافية وفقاً للدستور.

وقال بارزاني بعيد تاديته اليمين الدستوري رئيسا لاقليم كردستان أن، "يجب العمل مع ا

بغداد اليوم-اربيل

دعا رئيس إقليم كردستان، الجديد، نيجرفان بارزاني، الإثنين، 10 حزيران، 2019، لتعاون عراقي داخلي يتجاوز الخلافات، فيما طالب قوى كردستان بعبور مرحلة الصراعات.

وقال بارزاني، في كلمته بعيد تأديته لليمن الدستورية، لمنصب رئيس إق

بغداد اليوم - اربيل

قال رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الإثنين، 10 حزيران، 2019، إن الاقليم جزء من العراق وله دور بارز في حماية استقرار المنطقة.

وذكر بارزاني بعيد تاديته اليمين الدستوري رئيسا لاقليم كردستان أن، "كردستان جزء من العراق ود

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