نوفاك: سعر النفط قد يهبط إلى 30 دولارا إذا لم يتم تمديد اتفاق النفط العالمي

2019/06/10 | 14:12

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي يوم الاثنين إنه لا يمكن أن يستبعد تصور هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم يتم تمديد اتفاق النفط العالمي.

وأضاف نوفاك أن هناك مخاطر كبيرة بحدوث فائض في الإمدادات في السوق وأن موسكو بحاجة لمراقبة سوق النفط بصورة أكبر كي يتسنى اتخاذ قرار متوازن في يوليو تموز.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد لفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيرة الروسي، إنه يجري تبني خطوات لمنع حدوث انخفاض حاد لأسعار النفط.

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