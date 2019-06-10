الحكيم يشيد بالدور المتميز لمسعود بارزاني: يمثل قيادة وطنية عراقية وكردية

2019/06/10 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

هنأ رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، نيجيرفان البارزاني بانتخابه رئيسا لإقليم كردستان العراق، فيما أشاد بالدور القيادي المتميز لمسعود بارزاني الذي كان ولا يزال يمثل قيادة وطنية عراقية وكردية تركت بصمتها الواضحة في مسار الأحداث والتطورات العراقية.

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