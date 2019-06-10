عمليات بغداد تعلن منع مرور عجلات الحمل على جسر ديالى القديم

2019/06/10 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، منع مرور عجلات الحمل على جسر ديالى القديم.





وذكر بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر منع حركة عجلات الحمل باتجاه سيطرة جكور (جسر ديالى القديم) طريق بغداد – ديالى اعتباراً من يوم الاحد 16 حزيران الحالي ولمدة ٣٠ يوماً”.

وأوضح، ان “القطع جاء لأغراض تأهيل السيطرة من قبل محافظة بغداد قسم الشؤون البلدية”، لافتا الى ان “الطريق البديل لعجلات الحمل سيكون من خلال سيطرة بوابة الراشدية وسيطرة المعامل”.

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