نيجيرفان البارزاني: الدستور هو الاساس وسنعمل على حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية

2019/06/10 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ان الدستور هو اساس التعايش وتعزيز العملية السياسية، مشيرا الى انه سيعمل على حل جميع المشاكل مع الحكومة الاتحادية.





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