2019/06/10 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد سرجيو راموس، بصفقة انتقال النجم البلجيكي إيدين هازارد للفريق “الملكي” قادماً من تشيلسي الإنجليزي، مؤكداً أنه “لاعب رائع” و”قادر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راموس يشيد بصفقة هازارد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راموس يشيد بصفقة هازارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).