بارزاني: اضع منصبي في خدمة عبد المهدي

2019/06/10 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – اربيل

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني اليوم، الاثنين، عن وضع منصبه في خدمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال بارزاني في كلمة

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