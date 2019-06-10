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بارزاني: اضع منصبي في خدمة عبد المهدي


بارزاني: اضع منصبي في خدمة عبد المهدي
2019/06/10 | 14:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  العهد نيوز – اربيل

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني اليوم، الاثنين، عن وضع منصبه في خدمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال بارزاني في كلمة

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