2019/06/10 | 14:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – اربيل
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أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني اليوم، الاثنين، عن وضع منصبه في خدمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال بارزاني في كلمة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: اضع منصبي في خدمة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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