2019/06/10 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين شيخ كالو في الفترة الأخيرة زادت نسبة نشوب الحرائق المستمرة للاراضي الزراعية في قضاء سنجار/شنكال وخاصة المناطق الجنوبية للجبل وهذه الحرائق لها خطورة كبيرة على المقابر الجماعية وحرق الأدلة الشاهدة على الابادة داخل المقابر.“سمير فارس” احد أهالي ضحايا الإبادة الجماعية الايزيدية، فقد عائلته بأكملها في الأحداث في حديث لـ”ايزيدي 24″، “ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرق المقابر الجماعية إبادة أخرى بحق الأيزيديين) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرق المقابر الجماعية إبادة أخرى بحق الأيزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).