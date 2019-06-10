2019/06/10 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة محمد العاني ، اليوم الاثنين، إنتهاء حملة تسويق محصول الحنطة في تسع محافظات.وقال العاني، في بيان له ، إنه ” إلحاقا بإعلاننا في {10 نيسان 2019} ببدء الموسم التسويقي لعام 2019 الخاص باستلام محصول الحنطة المحلية من المزارعين ، ونظراً لإنتهاء الكميات المسوقة إلى مواقعنا تقرر إيقاف عمليات استلام محصول الحنطة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن إنتهاء حملة تسويق محصول الحنطة في تسع محافظات النعيم نيوز.

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