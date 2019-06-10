النزاهة تضبط مخالفاتٍ بعقد استثمار ارض بقيمة ملياري دينار في كركوك

2019/06/10 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبطٍ احد المتهمين؛ لمخالفته بنود عقد مبرم مع بلدية كركوك.واشارت الدائرة إلى أنَّ ملاكات المكتب تمكَّنت من ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود؛ لقيامه بمخالفة شروط العقد المُبرم بينه وبين مديريَّة بلديَّة كركوك، لافتةً إلى أنَّ العقد نصَّ على إنشاء مشتلٍ على جزءٍ من أحد العقارات العائدة للبلديَّة، في […]

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