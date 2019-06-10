كونتي يحرم زيدان من أبرز أسلحته في الجهاز الفني لريال مدريد

2019/06/10 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

ذكرت صحيفة ”آس“ أن أنطونيو بينتوس، مدرب اللياقة البدنية في ريال مدريد، وافق على عرض من إنتر ميلان للال...

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