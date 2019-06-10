رونالدو : لست مهووسا بالبطولات !

2019/06/10 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل ستختار للفوز بالكرة الذهبية؟ كريستيانو رونالدو :"أنا لست مهووسًا بالبطولات ، والأرقام لا

تغش ، لقد فزت بثلاثة ألقاب هذا العام وكنت جيدًا في دوري الأمم ،

ماذا يمكنني أن أفعل؟"

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