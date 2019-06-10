2019/06/10 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو : لست مهووسا بالبطولات !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هل ستختار للفوز بالكرة الذهبية؟ كريستيانو رونالدو :"أنا لست مهووسًا بالبطولات ، والأرقام لا
تغش ، لقد فزت بثلاثة ألقاب هذا العام وكنت جيدًا في دوري الأمم ،
ماذا يمكنني أن أفعل؟"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو : لست مهووسا بالبطولات !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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