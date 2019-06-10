متنبئ جوي يقدم تفصيلا لأجواء الأشهر القادمة

2019/06/10 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الموسوي، ان" فصل الصيف حسب اخر التحديثات الصادرة من نماذج الطقس العالمية والمعتمدة تشير الى ان شهر السادس(يونيو)الحالي تكون درجات الحرارة حول المعدل العام الى اقل بقليل حيث تشير النماذج وتوقعات لنزول كتل هوائية معتدلة قادمة من اوروبا منتصف ونهاية الشهر الجاري تسبب بانخفاض معدل درجات الحرارة لتكون حول المعدل الى اقل بقليل".واضاف، انه" ستكون معدلات الحرارة خلال شهر(7 وبداية شهر التاسع حول المعدل الى اعلى من المعدل العام..حيث تشير النماذج الى نشاط قوي وسيطرة كاملة للمنخفض الحراري الهندي الموسمي خلال هذا الاشهر وتدفق كتل افريقية حارة وسيطرة تامة للمرتفع الشبه مداري المرافق للمنخفض الحراري مما يسبب بارتفاع كبير في درجات الحرارة وتتجاوز درجات الحرارة (50) مئويا خلال هذا الاشهر القادمة".فيما توقع موعد انتهاء موسم الامطار بشكل نهائي في جميع انحاء البلاد حسب اخر التحديثات اعتبار من يوم 7/1 انتهاء موسم الامطار بشكل نهائيا".واكد ان" الصيف الحالي سوف يكون شديد الحرارة خلال شهر( 7.8.9) واعلى من المعدل الى حول اي اننا سوف نستقبل خلال الاشهر القادمة موجات حر كثيرة وتستمر لفترات زمنية متوسطة".انتهى..م.ر

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