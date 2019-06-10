“غوغل” تطرح تحديثاً جديد لإنقاذ حياة سائقي السيارات

2019/06/10 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت شركة “غوغل” الأمريكية تحديثاً جديداً لتطبيق “خرائط غوغل” (غوغل مابس) يمكنه ‏أن ينقذ حياة سائقي السيارات.‏ وسيطرح تحديث “غوغل مابس” الجديد ‏ميزة جديدة تشير إلى الحد الأقصى من السرعات المحددة للطرق، التي يسير فيها قائد السيارة.‏ كما أن التحديث الجديد ينبه قائدي السيارات كذلك إذا ما كان هناك “رادار” لرصد السرعات على ‏الطرق التي …

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