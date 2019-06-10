الكهرباء يبحث عن إنجاز تاريخي

2019/06/10 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدرب الكهرباء عباس عطية أن وصول الفريق إلى نصف نهائي كأس العراق، يعد إنجازًا بحد ذاته، مشيرًا إلى أنه يبحث عن تأهل تاريخي للمباراة النهائية.

ومن المقرر أن يخوض الكهرباء مواجهة نصف النهائي غداً الثلاثاء أمام الطلبة على ملعب الصناعة.وقال عطية في تصريح صحفي ان "فريقنا أمام فرصة تاريخية لبلوغ المباراة النهائية حيث أكملنا تحضيراتنا، والطلبة من الفرق الكبيرة وسبق وأن توج بلقب الكأس مرتين ويحظى بدعم كبير من جماهيره التي تمني النفس بحصد اللقب".وأضاف: "على الجانب الآخر فريقنا يقاتل بالوجوه الشبابية من صنع إنجاز تاريخي للنادي".وأثنى عطية على دور إدارة النادي التي كرمت الفريق بعد فوزه على الحدود وتأهله إلى نصف النهائي، مضيفًا: "هذا التكريم يعد حافزًا نفسيًا قبل خوض المباراة المرتقبة أمام الطلبة".وأوضح: "الفريق جاهز للمباراة نعرف جيدا الطلبة مثلما يعرفون فريقنا من خلال مواجهات الدوري وبالتالي الأوراق مكشوفة للطرفين وهدفنا تجاوز هذه المباراة ومن بعدها التفكير بالمباراة النهائية".يشار إلى أن الكهرباء تجاوز الحدود بركلات الترجيح في دور ربع النهائي.انتهى

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