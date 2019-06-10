2019/06/10 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة محمد العاني، اليوم الاثنين، انتهاء حملة تسويق محصول الحنطة في تسع محافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة: انتهاء حملة تسويق محصول الحنطة في تسع محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة: انتهاء حملة تسويق محصول الحنطة في تسع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).