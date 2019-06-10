مجلس ديالى يؤجل جلسة

2019/06/10 | 14:41

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بغداد اليوم- ديالى

اكد مجلس ديالى، الإثنين، 10 حزيران، 2019، تأجيل الجلسة الاستثنائية الخاصة بأمن حوض الوقف شمال شرق المحافظة الى يوم غد.

وقال عضو مجلس ديالى احمد الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس ديالى قرر تأجيل جلسته الاستثنائية المزمع عقدها ظهر اليوم الى يوم غد الثلاثاء".

واضاف الربيعي، ان "القرار جاء بسبب انشغال قيادة امن ديالى بمرافقة رئيس اركان الجيش وكبار قادة وزارة الدفاع الى حوض الوقف ولقاء الاهالي هناك".

وكان مجلس ديالى قرر عقد جلس استثنائية اليوم الاثنين لبحث ملف امن حوض الوقف في ظل الاحداث الأخيرة.

وكان مصدر امني رفيع في ديالى، كشف في وقت سابق من اليوم، عن وصول رئيس أركان الجيش، الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الى بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي يرافقه ضباط كبار في وزارة الدفاع وصل الى بعقوبة وعقد سلسلة لقاءات موسعة مع القيادات الامنية".

واضاف المصدر، ان "الغانمي بحث ملفات امنية متعددة ابرزها الوضع في حوض الوقف وسبل تعزيز الاستقرار الداخلي وانهاء خطر الخلايا النائمة".

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية، محمود ملا طلال، الاثنين 10 حزيران 2019، أن هيمنة الأحزاب وتدخلات العشائر، تؤثر سلبياً على إدارة المنافذ الحدودية في البلاد، مطالباً رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي بالتدخل.

وقال ملا طلال، في

أنهى مجلس محافظة ذي قار، الاثنين (10 حزيران 2019)، جلسته الـ28 لأستجواب المحافظ يحيى الناصري.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس ذي قار أنهى جلسة استجواب الناصري غيابياً وأجل النظر بطلب اقالته".

وفي وقت سابق، حصلت (بغداد اليوم)، على وثائق،

بغداد اليوم - ذي قار

وجه مجلس محافظة ذي قار، الاثنين (10 حزيران 2019)، 26 سؤالا الى المحافظ يحيى الناصري خلال جلسة استجوابه غيابيا.

وحصلت (بغداد اليوم)، على النص الكاملة لاسئلة الاستجواب التي بلغت 26 سؤالا.

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