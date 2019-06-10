نيجيرفان البارزاني يؤدي اليمين القانونية رئيساً جديدا لإقليم كردستان

2019/06/10 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى نيجيرفان البارزاني، اليمين القانونية رئيساً جديدا لإقليم كردستان.

حيث شهدت المراسم نحو الف ومئتي شخصية سياسية عراقية وعربية واجنبية، على رأسها رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحميد الغزي ممثل رئيس الوزراء، ورئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم، إضافة الى كل من وزير الخارجية التركي، ووزير الخارجية الألماني، والعديد من السفراء وقناصل دول العالم في العراق وإقليم كردستان في المراسم.

وتعد هذه المراسم البروتوكولية الأكبر لتنصيب رئيس على مستوى العراق وإقليم كردستان.

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