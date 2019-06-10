2019/06/10 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوائد عديدة لفاكهة الأناناس منها .. يخفض ضغط الدم: يعد الأول في تقليل ضغط الدم فكوب واحد منه يتضمن على 1ملغ من الصوديوم و195 ملغ من البوتاسيوم.يعاون على ضياع الوزن: تناول الأناناس يعاون في التقليل من تناول الحلويات بفضل حلاوته الطبيعية، ويخلصك من السكر المصنع والسعرات الحرارية.كما أن إدخال الأناناس في وجبات الأكل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جرب تناول الأناناس لمدة أسبوع واكتشف النتائج النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرب تناول الأناناس لمدة أسبوع واكتشف النتائج) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرب تناول الأناناس لمدة أسبوع واكتشف النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).